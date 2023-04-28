في ذكرى ميلاده.. كيف استعد نور الشريف لتقديم شخصية "بيبرس" بفيلم روسي؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل نور الشريف الــ 77، والذي خاض تجربة في السينما الروسية، حيث قدم شخصية الظاهر بيبرس في فيلم روسي.

وحول هذه التجربة وكيف استعد لها، كان لقاء “الشريف” مع مجلة الموعد اللبنانية، والمنشورة في عددها الـ 217 والصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1988.

وقال نور الشريف عن عن ملابسات اختياره لهذا العمل، عندما أتي الوفد الروسي المكون من ثلاثة أفراد من بينهم المخرج الشهير "منصورروف" لاختيار الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان "طشقند" الدولي، فوجئت بهم يتصلون بي لمشاهدة فيلم "زمن حاتم زهران" وبالفعل بعد أن شاهدوا الفيلم ومعه فيلمي "ضربة معلم"، و"سكة سفر"، اتصل بي المخرج منصوروف وأعطاني نسخة من سيناريو "بيبرس" طالبا مني قراءتها ومعرفة رأيي في شخصية "قطز".

ويضيف “الشريف”: وبعد قراءة السيناريو الذي شعرت إنه متميز فنيا جدا قلت للمخرج أعجبتني شخصية بيبرس أكثر، فقال: لكني أراك في شخصية قطز، فقلت له معتذرا: لا تتسرع في الحكم ولنحاول.

وفي نفس اليوم تقابل المنتج حسين القلا مع الوفد الروسي ليعرض عليهم رغبته في المشاركة بالإنتاج، فرحبوا جدا وعرضوا عليه مسألة إصراري علي أداء شخصية بيبرس.

ــ نور الشريف يصمم علي تأدية دور "بيبرس"

وقبل أن يغادر المخرج منصوروف مصر متوجها إلي موسكو طلب من نور الشريف أن يحضر له هناك ليقوم بعمل اختبار علي الشخصيتين بالمكياج والملابس.

وبالفعل سافر نور الشريف لإجراء الاختبار وخلال سبعة أيام قضاها في موسكو بين بروفات للشخصيتين، قال له المخرج الروسي في آخر يوم: مازلت مصرا علي أن تؤدي شخصية قطز؟ فلن أجد من يؤديها خير منك، فقال له نور الشريف: وأنا مصمم على أن ألعب شخصية بيبرس ولنتقابل في عمل آخر.

وبعد أن أحس المخرج أن نور الشريف مصمم علي رأيه اعترض عليه طالبا منه الوصول لحل يرضي الطرفين. فقال له نور: عند اقتراح، فقال له: ما هو؟، قال نور: أن ألعب شخصية بيبرس في نسخة الفيلم المصرية وألعب شخصية قطز في النسخة الروسية، فقال له المخرج اتفقنا.

ويضيف نور الشريف: مما لا شك فيه أن هذا العرض مغر لأي فنان أن يلعب شخصيتين في فيلم واحد رغم ما يشوب هذه التجربة من إجهاد بالغ بعد أن سافر حسين القلا كي يوقع اتفاقية الإنتاج المشترك، وهناك شاهدوا نتيجة الاختبارات التي قمت بها فتم الاتفاق علي أن ألعب شخصية بيبرس في كل النسخ، وكم كانت سعادتي بالغة عندما أبلغني بهذا حسين بعد عودته لمصر. وفي اليوم الأول من يونيو سافرت للاتحاد السوفيتي للتصوير.

ــ تعلم الروسية من أجل "بيبرس"

ويمضي نور الشريف في حديثه إلي مجلة الموعد لافتا إلي أن التجربة الغريبة والتي أعتقد أنها من النادر أن تتكرر في حياة ممثل كانت في هذا الفيلم، فقد كان الممثلين في الفيلم من جميع الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي.

وعلي هذا فهناك ممثل من موسكو يتحدث الروسية وآخر من تركمانستان يتحدث التركمانية، وثالث من كازاخستان يتحدث الكازاخستانية ورابع من أرمينيا يتحدث الأرمينية وأنا أتحدث العربية.

ولأن الفيلم سيجري له في النهاية دوبلاج اتفق الممثلون علي أن يمثل كل واحد باللغة التي يرتاح لها، لذا خرجت التجربة غريبة جدا، وللتغلب علي هذه المشكلة اتفقت مع المترجم الذي يجيد اللغة العربية والروسية أن يعلمني بعض الكلمات التي يترتب عليها ردود أفعالي في الحوار وحتي يأتي رد الفعل في وقته تماما.