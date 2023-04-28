الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول أوزبكى يؤكد أهمية نتائج زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى مصر

شوكت ميرضيائيف
شوكت ميرضيائيف

أكد الدكتور عبدالله القديريوف، النائب الأول للمدير العام لوكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية، أهمية نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى مصر، حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة لدعم التعاون الثنائي.

وقال القديريوف، اليوم الجمعة ، إن مصر يمكن أن تصبح بوابة لتصدير منتجاتنا والتوسع في التجارة مع القارة الإفريقية؛ بينما يمكن لأوزبكستان أن تصبح بوابة لتجارة المنتجات المصرية لمنطقة آسيا الوسطي.

وأضاف أن السياحة تعد أهم وأكثر المجالات التي يمكن التعاون فيها مع مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث يمكن زيادة تدفق السائحين من مصر وإفريقيا لزيارة مدن مثل بخاري وسمرقند في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على الاستثمارات المصرية.

وأوضح أن الرئيس ميرضيائيف أعلن برنامجا طموحا لخصخصة ألف شركة من قطاع الأعمال ويمكن للمستثمرين المصريين دخول السوق الأوزبكية وكذلك لدى المستثمرين الأوزبك الاهتمام بالاستثمار في السوق المصرية.

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