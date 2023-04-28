أخبار فاتتك| سلسلة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل والزمالك يهزم الأهلي في كأس الطائرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي ترصدها "الدستور" من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- ليست الأولى.. سلسلة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل أخبار تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بعد زواج دام أكثر من 12 عامًا.

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ريهام حجاج: "أحترم السيناريو الذكى وبلاقى ده مع المؤلف أيمن سلامة"

كشفت الفنانة ريهام حجاج كواليس مشاركتها في مسلسل "جميلة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت ريهام حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc:

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الزمالك يهزم الأهلي فى انطلاق بلاى أوف كأس الطائرة (صور)

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 ضمن انطلاق منافسات أول جولات بلاى أوف (الدور النهائي) من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

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- شبكة هندية: الاستعانة بممثلة سمراء لأداء دور كليوباترا يعد تزييفًا لتاريخ مصر

ذكرت شبكة WION الهندية، أن مسلسل كليوباترا الذي ستعرضه منصة "نتيفلكس" الشهيرة، الذي يتناول قصة الملكة أحد أشهر ملكات مصر القديمة، جسد شخصية كليوباترا في صورة امرأة قوية ورمز للجمال.

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- "التخطيط القومي" يتوقع إعادة صياغة النموذج الاقتصادي السائد عالميًا

ناقش معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نظم تعزيز الاقتصاد التشاركي فى مصر وأبرز إيجابياته والتحديات والمخاطر المتعلقة به.

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