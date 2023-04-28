الزمالك يهزم الأهلي فى انطلاق بلاى أوف كأس الطائرة (صور)

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 ضمن انطلاق منافسات أول جولات بلاى أوف (الدور النهائي) من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالدراسة .

وفي حال التعادل سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل المقبل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.