الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات الرئيس السيسى مع مستشار النمسا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، أمس مع كارل نيهامر، مستشار النمسا، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وتحت عنوان "السيسي ونيهامر يبحثان أوضاع السودان وأوكرانيا وسد النهضة وليبيا والقضية الفلسطينية"، قالت صحيفة الأهرام إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس بقصر الاتحادية، كارل نيهامر، مستشار النمسا، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات منفردة، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأوضحت الصحيفة، أن المباحثات تناولت أبرز مجالات التعاون بين مصر والنمسا كالنقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وتطورات المشهد الليبى، بالإضافة إلى الأزمة الروسية ــ الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفى الغذاء والطاقة.

- المباحثات تطرقت لسبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن المباحثات تطرقت لسبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة فى هذا الصدد.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان "تعاون بين "العربية للتصنيع" ومصنع سعودي لتوطين تكنولوجيا النانو"، ذكرت صحيفة الأهرام، أن اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد الاهتمام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الشراكات والتعاون مع الدول العربية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال إنتاج منتجات عربية مشتركة، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة فى المملكة العربیة السعودیة ‫Nm – Nanoman‫

وأشارت الصحيفة إلى أن عبداللطيف أعرب عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مصنع عوازل السعودى، الذى يعد من كبريات المؤسسات الصناعية فى المملكة العربية السعودية، ولديها أنشطة متنوعة فى مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها خطة طموح تنفذها حاليًا بنجاح للدخول فى شراكات حقيقية مع كبرى الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

 

- مصر تستقبل 16 ألفًا يحملون جنسيات 50 دولة من السودان

وإلى الشأن السوداني، وتحت عنوان "أم الدنيا" تستقبل 16 ألفًا يحملون جنسيات 50 دولة، نقلت صحيفة الجمهورية، عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله، إن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القلية الماضية أسفرت عن النجاح فى تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث أوضح أن أعداد العابرين من الأشقاء السوادنيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

وأكدت استمرار الجهود المصرية على مدار الساعة فى تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية فى السودان والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

- صدور قـرار بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي

واقتصاديًا، وتحت عنوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحسين الأجور المالية.. الحد الأدنى للعاملين بالدولة من أول أبريل، قالت صحيفة الجمهورية، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قـرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، فى إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

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