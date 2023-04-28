الاتحاد يواجه إنبي في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة

تبدأ اليوم مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بمباراة الاتحاد السكندري وانبي في السابعة مساء باستاد الإسكندرية.

الاتحاد تأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على فاركو في دور الـ 16 بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 ، وتأهل انبي بعد فوزه على بيراميدز 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

- تذبذب نتائج الاتحاد

الاتحاد يعاني من تذبذب نتائجه خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري حيث نال ثلاث هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو، ثم فاز على سموحة وتعادل مع سيراميكا كليوباترا ولديه الطموح للمنافسة بقوة على بطولة الرابطة واستعادة الألقاب الغائبة منذ عام 1976 .

- قائمة الاتحاد للمباراة

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان ومحمود علاء وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم وعبد الله نصيب وصبري رحيل وخالد صبحي وأحمد عيد ومحمد محمود ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر ومحمد فارس ومورو ساليفو وإسلام عبد النعيم وعمار حمدي وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

ويغيب عن الاتحاد كل من أحمد بهاء وعبد الغني محمد لانضمامها لمعسكر المنتخب الأوليمبي إضافة إلى عمرو خليل والسيد سالم ومحمد الصالح وجافين كيزيتو وفوزي الحناوي وخالد الغندور.

- إنبي ينجح في الابتعاد عن صراع الهبوط

في المقابل حقق انبي نتائج جيدة مع مدربه تامر مصطفى ونجح في الابتعاد عن صراع الهبوط في الدوري بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في أخر 6 مباريات ويسعى للفوز والتأهل لنصف النهائي لتعزيز طموحاته في الفوز باللقب.

تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى اختار 22 لاعباً في قائمة المباراة وهم : عبد العزيز البلعوطي ورضا السيد ورمضان مصطفى وأحمد صبيحة وأحمد خليل كالوشا ومحمد حامد وسيف الخشاب وعلي فوزي ومصطفى شكشك ومروان داود ومصطفى دويدار ومحمد حمدي ومحمد ناصر مودي وأحمد يوسف وأحمد العجوز ومحمد عبد العاطي ورفيق كابو وصلاح زايد وعبد الرحمن عماد وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وأحمد نادر حواش .

وشهدت القائمة غياب أحمد عيد وعماد ميهوب لانضمامهما لمعسكر المنتخب الأوليمبي.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده رجب محمد ، ومحمد حسين، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز مساعد حكم مساعد .