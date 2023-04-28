الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سوناك" يرفض لقاء حاكم ولاية فلوريدا لتجنب الأحاديث حول الانتخابات الأمريكية

سوناك
سوناك

قالت صحيفة "تايمز"، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لن يلتقي بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، لتجنب الأحاديث عن تأييد لندن له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مصدر حكومي للصحيفة، إنه من أجل "التوازن" يتضمن برنامج زيارة ديسانتيس لقاءات مع وزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير شؤون الأعمال والتجارة كيمي بيدنوك.

وأضاف المصدر، أن الدبلوماسيين البريطانيين لا يريدون إفساد العلاقات مع المرشح المحتمل الآخر عن حزب الجمهوريين دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يزور بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث يعرج على ناديه للغولف في اسكتلندا، وهو لا يخطط للقاء سياسيين بريطانيين.

بدوره، قال مكتب سوناك إن رئيس الوزراء البريطاني لن يلتقي ديسانتيس بسبب فشل الجانبين في تنسيق جدولي العمل لهما، ومن المقرر أن يزور سوناك إسكتلندا.

سنواك مصدر برلماني حاكم فلوريدا ولاية

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