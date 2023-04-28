يُقيمون فى لبنان وقلوبهم مع السودان.. كلمات مؤثرة من أبناء الجالية السودانية ببيروت

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو ينقل كلمات مؤثرة من أبناء الجالية السودانية ببيروت.

وجاء في الفيديو، أنه بين غمضة عين وانتباهتها استفاق أعضاء الجالية السودانية في لبنان خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، على أعمال عنف مسلح بالعاصمة الخرطوم، بينما كان قطاع كبير من السودانيين ببيروت، يفكرون في العودة مرة أخرى إلى وطنهم السودان، بعدما ضاقت بهم الأحوال في لبنان.

انهيار العملة والوضع الاقتصادي الذي حدث بلبنان، جعل الكل يفكر في العودة إلى السودان،معقبا: "أنا شخصيا فكرت أن أرجع أستقر في بلدي مع أهلي، حيث له قرابة العشرين سنة، لأننا لم نعد نعرف مصيرنا ولا مستقبلنا، حتى أولادنا وحياتنا تغيرت.

وأنه لا يصدق ما يحدث في السودان وينقله التليفزيون، معقبا: ما نشاهده مممكن كذبة أو من الممكن أن تكون مزحة على التيك نوك".