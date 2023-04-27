وصول طائرة إجلاء هندية من السودان إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية فى جدة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن وصول طائرة إجلاء هندية من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله في جدة.

وبحسب شبكة “إن دي تي في” الهندية، أنه على الرغم من قلة عدد الموظفين، تعمل السفارة الهندية في السودان على مدار الساعة لإجلاء أولئك الذين تقطعت بهم السبل في الدولة التي مزقتها الحرب، حسبما قال الركاب الذين هبطوا في مومباي اليوم الخميس، بينما كانوا يروون تجاربهم المروعة في الأيام السبعة الماضية.

وقال عبد القادر، رجل أعمال يبلغ من العمر 39 عامًا، قال إنه بعد تدهور الوضع في الخرطوم، عمل سفير الهند “بي إس مبارك” وفريقه المكون من ثمانية مسؤولين بلا كلل، وعلى الرغم من أن عدد الموظفين قاموا بعمل غير محدود لضمان وسلامة اللاجئون الهنود في البلاد، مضيفًا أن السفارة الهندية كانت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال هذه الفترة.

وقال إن مبارك نفسه كان عالقًا في المنطقة الأكثر تضررًا من المدينة، لكنه كان على اتصال مستمر بالموظفين والمتطوعين.

وأضاف قدير الذي كان يعيش في السودان منذ عام 2017، إنهم اعتادوا على الوضع المتوتر في البلاد، لكن هذه المرة اتخذت الأمور منحى سيئًا بشكل غير متوقع، على الرغم من أنهم كانوا يأملون أن تنخفض التوترات في شهر رمضان المبارك.

وقال "في غضون ساعة واحدة خرج الوضع عن السيطرة"، مضيفًا أنهم لم يحظوا بفرصة حتى لشراء المواد الغذائية والبقالة.

وأضاف عبدالقادر: "لقد استفدنا من كوننا هنودًا، سُمح لنا بالمرور بسلام عبر العديد من نقاط التفتيش"، مضيفًا أن الجالية الهندية في بورتسودان لم تفتح منازلها فحسب، بل فتحت أيضًا قلوبهم للمواطنين الذين تم إنقاذهم، حسبما نقلت الشبكة الهندية عن أحد الشهود الهندية في السودان.