"مصر الخير" تشارك في احتفالية أرض الفيروز بعيد تحرير سيناء (صور)

شاركت مؤسسة مصر الخير، في احتفالية عيد تحرير سيناء التي نظمتها محافظة شمال سيناء، أمس، احتفالا بعيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والذي أقيم في قرية الروضه بمحافظة شمال سيناء، وشهد عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن جهودها وإسهاماتها مع الدولة في النهوض بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها جهودها في شهر رمضان المبارك، وإسهاماتها في مجال التعليم والصحة، حيث شهدت محافظة شمال سيناء نشاط موسع لمؤسسة مصر الخير، حيث شهد شهر رمضان الكريم إقامة خيمتين أحدهما بالعريش والأخرى ببئر العبد، لتقديم وجبات الإفطار والسحور لأهالي شمال سيناء، قدمت خلالهم 150 ألف وجبة ساخنة في رمضان ، فيما وصلت الخيمة المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة مصر لتقديم وجبات الإفطار للمناطق البعيدة في المحافظة ،في رفح، و العديد من القرى العائدة في شمال سيناء، فضلا عن جهود المؤسسة في قطاع التكافل الاجتماعي حيث عملت على رفع كفاءة وترميم ١٠٠ منزل في قرية الروضة بشمال سيناء، وتسقيف ١٠٠ منزل بالشيخ زويد وفرش 100 منزل بوسط سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة، فيما استفاد نحو 411 شخص من تدخلات وإسهامات مؤسسة مصر الخير المباشرة في سيناء، في قطاع التعليم والصحة،

حيث أرسلت المؤسسة 4 قوافل طبية تم تنفيذهم في نهاية العام الماضي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وصول عدد الخدمات المقدمة الي مستفيديها في سيناء إلى مليون خدمه

وقال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن إسهامات مؤسسة مصر الخير في شمال سيناء متنوعة ومتعددة، ما بين التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، حيث شهدت المحافظة تطوير 21 قاعة حضانة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة، فيما أرسلت 4 قوافل طبية عاجلة بنهاية العام الماضي في كافة التخصصات الطبية وفي عدد من مراكز المحافظة.

أضاف راجح، أن المؤسسة حرصت في رمضان على إقامة خيمة متنقلة تقدم يوميا حوالي 300 وجبة ساخنة لأهالينا في سيناء في المناطق الأكثر استحقاقا، مشيراً إلى أن المؤسسة تشهد مشاركة فعالة وواسعة من جانب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقيادات المحافظة، لافتاً إلى أن شهر رمضان جاء بالخير على كل أرجاء المحافظة.

أضاف راجح، أن المؤسسة قدمت حتى الأن، 9 ألاف كرتونة مواد غذائية، للأسر الأكثر استحقاقا في قرى ومناطق المحافظة، إضافة إلى تقديم العديد من المساعدات والخدمات للقرى العائدة، وهى القرى التي عاد أهلها لها منذ أشهر قليلة بعد أن تم تهجيرها أثناء محاربة الإرهاب في سيناء.

وتابع مدير مكتب مؤسسة مصر الخير الميداني بسيناء، أن المؤسسة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمحافظة شمال سيناء في كافة التخصصات، رغبة منها في مشاركة الدولة المصرية في تعمير

أشار إلى أنه في إطار تثقيف وتنمية أبناء شمال سيناء، ستقوم المؤسسة بتوزيع 1300 كتاب للشباب والصغار في مراكز الشباب والمدارس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف تقديم التعريفات الصحيحة للشباب في مختلف المجالات، وتنمية فكر أبناء المحافظة.

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