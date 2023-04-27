بذكرى ميلاد نور الشريف.. شخصيات خالدة لصائد الجوائز أشهرها "عبد الغفور"

يوافق الغد ذكرى ميلاد النجم نور الشريف، والذي ساهم في صناعة الدراما والسينما المصرية، بأعماله المميزة، والتي تفاعل معها كل مشاهد عربي.

محمد جابر محمد عبد الله المعروف باسم نور الشريف ولد في 28 من أبريل عام 1946، يعتبر واحدًا من أبرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصية المصرية بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما، قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح.

حصل على العديد من الجوائز حتى لقِّب بـ"صائد الجوائز"، كما له سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين سنة 1996.

ولد نور الشريف في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وتوفي والده بعد مولده بأقل من سنة واحدة، وتزوجت والدته وسافرت مع زوجها إلى السعودية، وتولى أعمامِه ترِبيته هو وشقِيقته الوحيدة عواطف.

شخصيات خالدة للراحل نور الشريف:

قدم النجم نور الشريف الكثير من الأعمال المميزة والتي تحولت بعد ذلك لأيقونة في عالم السينما والدراما المصرية، لعل أشهرها "الحاج عبد الغفور البرعي" والذي قدمها بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حيث تفاعل الكثيرين مع الشخصية حتى وقتنا هذا.

كما قدم شخصية "الحاج متولي"، بمسلسله الشهير عائلة الحاج متولي، حيث قدم في هذا الدور شخصية رجل متزوج من 4 سيدات، ويحاول بحكمته السيطرة علية.

وتعد شخصية "كمال" بفيلم العار من أشهر الشخصيات التي قدمها الراحل نور الشريف، العار فيلم للكاتب محمود أبو زيد، حيث ظهر الفيلم الجوانب الخفية في أعماق البشر.

ومن الأعمال المميزة للنجم نور الشريف، مسلسل “حضرة المتهم أبي"، حيث قدم شخصية المدرس "عبد الحميد دراز" الذي يواجه المجتمع، والذي يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتطور الأحداث عندما يتعرض ابنه لاعتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب ﻹجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث.

كما جسد الراحل نور الشريف، شخصية "حسن عز الرجال" بفيلم كتيبة الإعدام، حيث يتواطأ فرج الأكتع مع العدو الإسرائيلي للتخلص من رجال المقاومة في السويس، ويُتهم حسن عز الرجال الناجي الوحيد بخيانة المجموعة وسرقة النقود ويحكم عليه بالسجن، تبحث إبنة زعيم المقاومة عن قاتل أبيها، ويخرج حسن من السجن لينتقم.