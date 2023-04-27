باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس في جنوب أفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مساء الأحد على ستاد "رويال بافوكنج" بمدينة روستنبرج الجنوب أفريقية في إياب الدور ربع النهائي.

وكان بيراميدز قد فشل في تحقيق الفوز وتعادل مع الفريق الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز أو التعادل بفارق أكثر من هدف حتى يتأهل إلى نصف النهائي.

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الأحد كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس