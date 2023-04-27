تقرير: ريال مدريد يبدأ التواصل مع زيدان لخلافة أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك من إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد مع مدير فني جديد في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي، مدربه الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، كما تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأثارت العديد من التقارير الصحفية احتمالية رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، خاصة بعد اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري المحلي، وكذلك مستوى الفريق المهتز خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو، فإن زين الدين زيدان بدأ بالفعل الاتصالات مع إدارة ريال مدريد لتولي منصب المدير الفني للفريق، لأنها أدركت أن كارلو أنشيلوتي يتودد للاتحاد البرازيلي ويتفاوض معهم.

زين الدين زيدان لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021.

وفي حالة موافقة أنشيلوتي على تولي تدريب منتخب البرازيل، إذًا لابد من إيجاد مدرب جديد للفريق، وترى إدارة ريال مدريد أن زيدان المرشح الأفضل، وهو يعرف عناصر الفريق عن ظهر قلب، وبإمكانه مساعدة أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا على الظهور مع الفريق بأفضل مستوى.

وتولى زين الدين زيدان منصب المدير الفني للفريق الأول لريال مدريد مرتين، الأولى كانت في يناير من عام 2016 ورحل في مايو 2018؛ ثم عاد للفريق مرة أخرى في مارس 2019 ورحل عن الفريق في 30 يونيو 2021.

وقاد زيدان الفريق الأول لريال مدريد في 263 مباراة وحقق الفوز في 174 وتعادل في 53 وخسر 36 مباراة.

وقاد زيدان ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين بالإضافة ومثلهما لكأس السوبر الإسباني، و3ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين لكأس العالم للأندية ولقبين للسوبر الأوروبي.