الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات البحرية المصرية تنقذ 37 فردًا على متن لنش سياحى بنطاق قاعدة البحر الأحمر

جريدة الدستور

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه عدد (٣٧) فردًا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق.

وقال المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية، إن إشارة استغاثة وردت من اللنش ويستقله عدد (١٤) فردا إنجليزىا و(٣) أفراد ألمان و(٤) أفراد بلجيكيين و (٣) أفراد أسبان وفرد أيرلندي وفرد سويسري وعدد (٨) أفراد مصريين طاقم اللنش وعدد (٣) أفراد مصريين غطاس، وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.

البحرية المصرية الرعاية الطبية السواحل المصرية القيادة العامة للقوات المسلحة القوات البحرية المصرية القوات البحرية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

فوائد التوقيت الصيفى.. 70 دولة حول العالم تعتمده سنويًا وإنتاجية أزيد فى مصر

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

ارتفاع عدد ضحايا حريق عقار كرداسة لـ 11 حالة وفاة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لشركات المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء