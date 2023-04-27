القوات البحرية المصرية تنقذ 37 فردًا على متن لنش سياحى بنطاق قاعدة البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه عدد (٣٧) فردًا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق.

وقال المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية، إن إشارة استغاثة وردت من اللنش ويستقله عدد (١٤) فردا إنجليزىا و(٣) أفراد ألمان و(٤) أفراد بلجيكيين و (٣) أفراد أسبان وفرد أيرلندي وفرد سويسري وعدد (٨) أفراد مصريين طاقم اللنش وعدد (٣) أفراد مصريين غطاس، وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.