الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول طائرتى إجلاء قادمتين من السودان لمطار بغداد الدولى

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن وصول طائرتي إجلاء قادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إنه تم وصول طائرتي الجالية العراقية القادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي، مضيفاً أن طائرتي الإجلاء اللتين أقلتا الرعايا العراقيين من مطار بورتسودان وصلتا، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الصحاف انطلاق الطائرتين وعلي متنهما 234 شخصًا، بينهم 16 مواطنًا سوريًا.

السودان الصحاف العراق الخارجية العراقية اجلاء

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