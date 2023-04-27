أسعار النحاس والألومنيوم اليوم الخميس في مصر

يعتبر خام النحاس والألومنيوم من الخامات المهمة والتي لا يكون لها هادر حيث أن الخردة من النحاس والألومنيوم يقوم عدد من التجار بشرائهم واعاد تصنيعهم مرة أخرى، وقد شهدت أسعار تلك الخامات استقرار نسبي في بورصة المعادن اليوم.

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعيها أسعار النحاس الجديد والخردة وأسعار الألومنيوم الجديدة والخردة اليوم الخميس 27 أبريل 2023 والتي جاءت كالتالي.

أسعار الألومنيوم بالكيلو اليوم في مصر

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الطريق ما بين 60 جنيهًا.

بلغ سعر سعر كيلو الألومنيوم الخردة الردياتير 38 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم خردة غطاء والحلة 60 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف 36 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف 32 جنيهًا.

أسعار الألومنيوم بالطن اليوم في مصر

بلغ أسعار الألومنيوم بالطن 1750 جنيهًا.

بلغ أسعار الألومنيوم الخام للتصنيع 58 ألف جنيهًا للطن.

وسجل سعر الألومنيوم الخام الفلات البارد بـ50 ألف جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار الألومنيوم لتصنيع الأدوات المنزلية 24 ألف جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار اسطوانة الألومنيوم بـ40 ألف جنيه للطن.

أسعار النحاس بالكيلو اليوم في مصر

النحاس الخام تراوح سعره ما بين 292 إلى 299 جنيهًا للكيلو.

النحاس الجديد تراوح سعره ما بين 305 إلى 312 جنيهًا للكيلو.

النحاس أحمر خردة خشن تراوح سعره ما بين 155 إلى 158 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأحمر الخردة ناعم تراوح سعره ما بين 156 إلى 158 جنيهًا.

النحاس الأحمر الخردة لامع تراوح ما بين 154 إلى 159 جنيهًا.

النحاس ذات اللون الأصفر الخردة تراوح سعره ما بين 167 إلى 171 جنيهًا.

أسعار النحاس البطن اليوم في مصر

بلغ سعر طن النحاس الجديد في مصر 298,000 جنيه مصري للطن، مقابل السعر العالمي 9,000 دولار أمريكي.

بلغ سعر طن النحاس أحمر خردة اليوم بـ160000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن النحاس ذات اللون الأصفر قدر بـ 105000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الخردة بـ100,000 جنيه للطن.