بعد نجاحه في "ابن الحاج أحمد".. شيكو يعلق على المنافسة في عيد الفطر

عبر النجم شيكو عن ردود الفعل التي وردت إليه خلال الأيام الأولى لعرض فيلمه الجديد “ابن الحاج أحمد” الذي يشارك به في موسم عيد الفطر المبارك السينمائي وسط عدد كبير من الأعمال، مضيفًا ردود الأفعال على السوشيال ميديا جيدة ومقياس كبير على نجاح العمل، ورأيت الكثير من التعليقات الإيجابية على العمل حتى أنني كنت متخوف من مشهد في العمل وهو البحث عن شخص بداخل العمل في الأوبرا، فكان مشهد طويل لكن الحمدلله كان أفضل المشاهد التي صورناها في العمل.

فيلم ابن الحاج أحمد

وحول منافسة الفيلم لعدد من الأعمال تحدث شيكو في تصريحات لـ"الدستور" وقال، "المنافسة شديدة وقوية وأتمنى للجميع التوفيق وأن يشاهد الجمهور الأعمال الجيدة التي تنال إعجابهم، وأتمنى أن يشاهد على الأخص فيلم "ابن الحج أحمد" خاصة وانه فيلمًا لكل أفراد الأسرة وتم صناعته من أجل الجميع وليس فئة بعينها".

وتابع شيكو في تصريحاته، “محمد رمضان يحقق نجاح كبير بفيلمه الجديد وانا اتذكر ان هناك أسطورة كلاميه كانت تقال في وقتًا سابق وهي ان من لديه عمل في رمضان ليس من الجيد والمنطق ان يطرح عملا سينمائيًا في موسم عيد الفطر، لكنه استطاع ان يكسر هذه القاعدة، محققًا حالة نجاح كبيرة على مستوى العاملين، كما أن هناك أفلام جيدة تتواجد في هذا الموسم لهيفاء وعلى ربيع وأحمد داوود وغيرها”.

يذكر أن النجم شيكو يعد واحد من الشخصيات الكوميدية التي استطاع أن يجسد حالة خاصة بطباع وجهه وحركاته التي يقدمها بعناية ممتلئة بحالة كوميدية فريدة، يقدم خلال الموسم السينمائي الجاري بطولة فنية منفردة محققًا إيرادات مرتفعة بعمله الجديد "ابن الحاج أحمد"، وهو الفيلم الذي يتناول وجبة كوميدية ممزوجة بالدراما الاجتماعية التي صنفتها الرقابة على المصنفات الفنية بـ"الجمهور العام"، ليصبح العمل الجديد صالح لجميع أفراد الأسرة المصرية والعربية .

وحتى الآن اقترب شيكو من تحقيق 9 ملايين جنيه بفيلمه الجديد بدور العرض حيث وصلت حتى صباح اليوم إلى 8.6 مليون جنيه.