الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكى وتشافى يتحدثان عن هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

علّق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، على هزيمة فريقه أمام رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ليفاندوفسكي يعلّق على هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، تصريحات ليفاندوفسكي، قائلًا: "اللعب هنا يكون صعب دائمًا، لقد حاولنا إصلاح النتيجة وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأضاف: "لقد افتقرنا إلى الهدوء لخلق المزيد من الفرص للتسجيل، لذلك علينا مواصلة التقدم والتركيز على المباراة المقبلة واللعب بشكل جيد".

وتابع: "نحن في وضع جيد، ونمتلك مباراتين على أرضنا، سنحاول الظهور بأفضل صورة ممكنة في المواجهات المقبلة".

تشافي يتحدث عن هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

من جانبه، تحدث أيضًا تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على الهزيمة أمام رايو فاليكانو.      

وقال تشافي: "لم نقدم مباراة جيدة ولم نكن مرتاحين بالشكل الكافي، ولكن إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي، فنحن على نفس المسافة".

وأفاد: بأن "لاعبي رايو فاليكانو كانوا عدوانيين ومكثفين، ولم يسمحوا لنا باللعب ولم نسيطر على مجريات المباراة، والهدف الثاني عاقبنا، الهزيمة تزعجنا حقًا".

وأكد: "هناك الكثير من الأمور المتبقية، لم نحسم الدوري حتى الآن، فكل مباراة خارج ملعبك هي بمثابة حرب".

وأوضح: "ريال مدريد يخسر، ولكن هزيمتنا اليوم تُصعب مهمتنا، لقد فشلنا وهزيمتنا مستحقة؛ لأننا لم نصل إلى المستوى المطلوب في المباراة، أنا غاضب وكذلك اللاعبون".

وشدد تشافي: "فارق النقاط مع ريال مدريد ليس عذرًا، لدينا مباراتان على أرضنا وعلينا تحقيق ست نقاط".

واختتم تشافي تصريحاته: "الليجا لم تنتهِ، هذه هي المشكلة، فعل رايو ما كان علينا القيام به في هذه المرحلة من المنافسة".

وبعد الهزيمة، يتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ليفاندوفسكى برشلونة رايو فاليكانو تشافي الدوري الاسباني الليجا روبرت ليفاندوفسكي

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