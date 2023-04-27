انطلاق فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سباق الهجن في مدينة العريش

تنطلق اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني والختامي لمهرجان سباق الهجن في مدينة العريش في شمال سيناء احتفالا بالعيد القومي للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، وبمشاركة نحو 800 جمل من مختلف الأعمار، وبحضور عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، فيما شارك اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ممثلا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار دور في هيئة الخدمات البيطرية في الإشراف البيطري والصحي للإبل المشاركة في مختلف السباقات.

وأقيمت خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولفيف من المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية ان وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني والبيطري لمهرجان سباق الهجن من خلال توفير الخدمة الطبية البيطرية للابل المشاركة في المهرجان بالكشف على جميع الإبل المشاركة قبل انطلاق السباق وعلاج جميع الحالات بالمجان وتقديم النصائح الإرشادية لرعاية الإبل من خلال أطباء من الإدارة العامة الرعاية والعلاج بالهيئة العامة للخدمات وأطباء من معهد بحوث التناسليات الحيوانية البيطرية وأطباء مديرية الطب البيطري في محافظة شمال سيناء.

وأضاف صابر"، أن فريق صندوق التأمين على الماشية قام خلال فعاليات مهرجان سباق الهجن بتوضيح مميزات التأمين والخدمات التي يقدمها للمربين وخاصة في ظل الميزة النسبية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء المتعلقة بتربية الإبل المتميزة في سباقات الهجن على المستوى العربي بما يساهم في النهوض بتربية وصحة الإبل.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن انطلاق سباق الهجن شهد حضورا متميزا للمشاركين في سباق الهجن وبطابعٍ سيناوي خاص جدًا وذلك بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية ومشاركة قوية ودعم غير مسبوق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمحافظة شمال سيناء بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، مشيرا إلى متابعة اعمال القافلة الطبية البيطرية حتي ختام أعمال سباق الهجن في العريش.

إلي ذلك شهدت فعاليات مهرجان سباق الهجن أمس الأربعاء بمدينة العريش معرض المنتجات التراثية واليدوية وعرض kids Show، وفقرة غنائية، ثم انطلاق السباق وحضور 6 جولات، وعرض وزارة الثقافة “الفلكلور والتراث”، وجاء تطوير نادى الهجن بشمال سيناء من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة.