ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بالسيارة قيادته فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة القيام بحركات استعراضية بالسيارة قيادته بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.