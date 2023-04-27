الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بالسيارة قيادته فى القاهرة

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة القيام بحركات استعراضية بالسيارة قيادته بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعى فيس بوك النيابة العامة بارتكاب الواقعة تداول مقطع فيديو حركات استعراضية شرطة الزيتون شرطة النزهة قسم شرطة النزهة قسم شرطة الزيتون

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