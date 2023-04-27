نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.



ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.



بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.