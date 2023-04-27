الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير  بالقاهرة.


بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج). 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.             
 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ارتكاب الواقعة التواصل الإجتماعى فيس بوك بميدان التحرير تداول مقطع فيديو قسم شرطة المرج مضايقة سائحة مقطع فيديو مضايقة سائح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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