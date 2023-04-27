الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الألمانية تنشر صورا لطائرات روسية تم اعتراضها فوق البلطيق

طائرة روسية
طائرة روسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن مقاتلات بريطانية وألمانية اعترضت ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إشارات في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.

 

وتم نشر طائرات تايفون البريطانية والطائرات الألمانية للتعرف على طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي سو-27 وطائرة واحدة من طراز إليوشن إيل-20، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

 

ونشرت القوات الجوية الألمانية عدة صور للطائرات الروسية في منتصف الرحلة.

 

ويعتقد أن الطائرات الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاعية.

 

وسلمت ألمانيا مسئولية مهمة الشرطة الجوية في دول البلطيق التابعة للناتو إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ويتدخل حلفاء الناتو لحماية المجال الجوي هناك لأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ليس لديهم طائرات مقاتلة خاصة بهم.

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