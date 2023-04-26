الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد بدير يخضع لعملية "فتاق".. والفنان: "أنا بخير.. متخافوش"

أحمد بدير
أحمد بدير

خضع الفنان أحمد بدير لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خلال إجازة عيد الفطرالمبارك.

وقال بدير، لـ"الدستور"، إن حالته الصحية أصبحت أفضل، الآن، ويمكث في منزله وسط أهله وأقاربه، لافتًا إلى "أن العملية كانت سهلة ولا داعي للخوف".

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن الفنان الكبير أجرى عملية "فتاق" قبل بضعة أيام وصحته جيدة الآن، ولا يعاني من أي مشاكل.

وشارك أحمد بدير في مسلسل "ضرب نار" مع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في شخصية رجل الأعمال أنور باشا في المسلسل الذي كتب قصته ناصر عبدالرحمن وأخرجه مصطفى فكري، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال.

احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الفنان احمد بدير فنان احمد بدير بإجراء عملية جراحية بدير النجم حمادة هلال بطولة خالد النبوي

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