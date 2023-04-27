الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شاب فى بحيرة وادى الريان بالفيوم

غريق
غريق

لقي شاب مصرعه غرقًا ببحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، أثناء لهوه وسباحته داخل المنطقة المحظورة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود بلاغ حول غرق شاب يُدعى "أحمد عبد العظيم- 17 عامًا"،  ومقيم بمركز إطسا التابعة لمحافظة الفيوم، في البحيرة السفلى لوادي الريان، أثناء لهوه وسباحته  في المياه.

وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب وتوفي في الحال بإسفكسيا الغرق، وجاء إلى البحيرة في فسحة مع زملائه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة تسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة.

مصرع شاب غرق ا بحيرة وادي الريان الفيوم

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