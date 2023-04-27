سجل سعر الحديد من شركة عز اليوم الخميس 40 ألف جنيه للطن، بعد أن أعلنت الشركة رفع أسعارها عدة مرات خلال العام الجاري.

كما قامت أغلب شركات الحديد في مصر برفع الأسعار لمجاراة الارتفاعات التي يسجلها سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أبريل 2023.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد عز: 40,200 جنيه

سعر الحديد المصريين: 39,500 جنيه

سعر الحديد العشري: 39,500 جنيه.

سعر الحديد مصر ستيل: 39,000 جنيه.

سعر الحديد بشاي: 39,700 جنيه.

حديد العتال: 39,500 جنيه.

حديد عطية: 39,400 جنيه.

حديد سرحان: 39,500 جنيه.

حديد المراكبي: 39,500 جنيه.

حديد الكومي: 39,300 جنيه.

حديد المعادي: 39,300 جنيه.

حديد بيانكو: 39,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيهًا.

أسمنت المخصوص: 1,990 جنيهًا.

أسمنت حلوان: 1,990 جنيهًا.

أسمنت السهم: 1,890 جنيهًا.

أسمنت السويدي: 2,060 جنيهًا.

أسمنت السويس: 2,040 جنيهًا.

أسمنت المعلم: 1,910 جنيهات.

أسمنت تايتان: 2,020 جنيهًا.

أسمنت أسيوط: 1,800 جنيه.

أسمنت المصريين: 1,770 جنيهًا.

أسمنت المصري: 2,040 جنيهًا.

أسمنت الصعيد: 1,800 جنيه.

أسمنت المسلح: 2,050 جنيهًا.

أسمنت النصر: 2,010 جنيه

أسمنت العسكري: 1,880 جنيهًا.

أسمنت سيناء 42.5 : 1,890 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف: 1,870 جنيهًا.

أسمنت العامرية عادة: 2,035 جنيهًا.

أسمنت الممتاز: 2,055 جنيهًا.

أسمنت المهندس: 2,020 جنيهًا.

أسمنت النهضة: 1,820 جنيهًا.

أسمنت أسوان: 1,780 جنيهًا.

أسمنت السد العالي: 1,780 جنيهًا.

أسمنت قنا: 1,830 جنيهًا.

أسمنت التعمير: 1,940 جنيهًا.

أسمنت المنيا: 1,940 جنيهًا.

أسمنت العاصمة: 1,810 جنيهات.

أسمنت البرج: 1,900 جنيه.

أسمنت الماكس: 2,020 جنيهًا.

أسمنت الصخرة: 1,900 جنيه.

أسمنت الدلتا 1,870 جنيهًا.

أسمنت الصرح: 2,030 جنيهًا.