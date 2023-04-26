الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| تقسيمة قوية بمران الأهلي الأول في المغرب

مران الأهلي
مران الأهلي

قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي الأول للأهلي بالمغرب، والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وبدأ المران بمحاضرة من جانب كولر، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما أدى حراس المرمى بالفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

 

دوري أبطال إفريقيا| رئيس مقاطعة عين السبع يحتفي ببعثة الأهلي في المغرب


يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حرص على استقبال بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، فور الوصول إلى ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الأول في المغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لحسينية على الترحيب بالغزاوي وبعثة النادي، مؤكدا على اعتزاز مجلس المقاطعة بإقامة مران الفريق على ملعب العربي الزاولي، في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي لدى جميع الأندية المغربية الشقيقة.

وقام رئيس مجلس المقاطعة بتقديم باقة من الزهور إلى الغزاوي، متمنيًا للبعثة أن تحظى بإقامة طيبة على هامش المباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي قد وصلت إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

مران الأهلي كولر كهربا الرجاء المغربي إياب دور الثمانية

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