بايدن: نعمل على تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نعمل على تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة والتي تستغرق عدة أيام في تاني زيارة لرئيس أجنبي بعد الرئيس الفرنسي لواشنطن خلال الفترة الماضية.

أضاف بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم أوكرانيا في وجه الانتهاكات الروسية للقوانين الدولية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن التحالف مع كوريا الجنوبية صلب ويشكل ردعًا قويًا ضد تهديدات كوريا الشمالية، فيما أكد بايدن أن التحالف مع كوريا الجنوبية يزدهر باستمرار.

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية قررنا تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتفاق على القيام بمناورات تحاكي طرق التعامل مع أي أزمة نووية.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى إنشاء مجموعة استشارية نووية مع الولايات المتحدة للتعامل مع أي استفزازات، وجاء الهدف من ذلك تعزيز الردع في وجه تهديدات بيونج يانج، كما أفاد أن كوريا الجنوبية نتعرض لتهديدات من قبل كوريا الشمالية، لافتا إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة أدت إلى بناء تحالف قوي ومستدام.

في وقت سابق، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء، في البيت الأبيض وتوقع الزعيمان الإعلان عن تعزيز المظلة الأمنية الأمريكية لهذا الحليف الرئيسي ضد كوريا الشمالية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن المحادثات مع الرئيس جو بايدن محطة مهمة لتحقيق الازدهار في العالم، وفق أسوشتيد برس.

ووصل الرئيس يون الذي يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة تستغرق 6 أيام، وسط هتافات تجمع بضع مئات من الأشخاص خارج البيت الأبيض وتلقى تكريمًا عسكريًا في حفل تم التدرب عليه جيدًا.

وفي تصريحات موجزة قبل اجتماعهما، أشاد بايدن بـ"الرابطة غير القابلة للكسر" بين البلدين و"تحالفهما غير القابل للكسر" الذي بدأ خلال الحرب الكورية قبل سبعة عقود والتقى الزعيمان في المكتب البيضاوي، ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك قبل المشاركة مع زوجتيهما في حفل عشاء في المساء.