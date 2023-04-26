وزير التعليم: تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بضرورة تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

كما وجه وزير التعليم، بضرورة مراعاة وضوح صياغة أسئلة الثانوية العامة، وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، وتدرج مستوى الأسئلة من السهل إلى الصعب في جميع النماذج.

وشدد حجازي، على وضع الدرجة بجوار كل سؤال، نظرًا لوجود أسئلة بدرجة، وأسئلة بدرجتين.

ووجه بأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.