موعد بدء التوقيت الصيفى 2023

يترقب الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال البحث عبر موقع البحث "جوجل"، موعد البدء بالتوقيت الصيفي بعد إعلان العمل به بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "الدستور" موعد بدء التوقيت الصيفي 2023 في سياق السطور التالية:

وافق مجلس الوزراء على العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي من جديد بعدما تم إلغاؤه منذ فترة طويلة وعدم العمل به، وهو الأمر الذي شغال بال العديد من المصريين وروّاد السوشيال ميديا، وذلك بسبب تقديم التوقيت لـ 60 دقيقة عن الموعد الذي اعتاد المصريين السير به لفترات طويلة.

وعن الموعد الرسمي لتقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفى سيكون هو يوم الجمعة المقبلة التي توافق 28 من شهر أبريل لعام 2023، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبعدها سيبدأ التوقيت الشتوي الذى يستمر حتى الجمعة الأخيرة من أبريل كما هو معتاد العمل به.