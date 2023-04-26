الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحرق مقر حزب غد الثورة لـ28 مايو

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات امن الدوله العليا المنعقده بمجمع محاكم بدر، إعادة جلسة محاكمة المتهم "إسلام ع" والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقه في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة، وذلك لجلسة 28 مايو المقبل لسماع الشهود. 

وكانت المحكمة قد قضت غيابيًا في 2015، بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

ووجهت أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم "شريف ح"، و"عبدالرحيم م"، و"سعيد م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

محكمة جنايات إعادة جلسة المتهم وضع النار حرق مقر حزب غد الثورة

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