الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية 3 أشخاص الاتجار ترويج

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ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

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