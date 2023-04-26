الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لو متعرفش".. موعد بدء التوقيت الصيفي وهذه أبرز فوائده

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

ساعات معدودة ويتم في مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي وافق في أوائل الشهر الماضي على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي لما له من فوائد جمّة، وهذا ما جعل عمليات البحث كثيرة حول موعد تغيير عقارب الساعة أو موعد بدء التوقيت الصيفي.

ينص مشروع التوقيت الصيفي على الآتي:"اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وحول التساؤلات حول جدوى تغيير التوقيت والعمل بالتوقيت الصيفي، قال مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تزامنا مع ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

تساؤلات كثيرة طُرحت حول فوائد العمل بالتوقيت الصيفي، ما جعل الحكومة تؤكد أنه سيوفر  10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، وذلك فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية عالميا، لذا فإن حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة، جعلها تسعى للعمل بالتوقيت الصيفي والذي سيتم تنفيذه يوم الجمعة المقبل.

 وفي تصريحات سابقة للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فإن الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية ستكون هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تطبيقا لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد حرصوا على نشر عدد من المنشورات التي تذكر المواطنين بضرورة تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي، إذ أنه يتزامن مع الامتحانات لعدد من الطلاب.

الإجتماع أكتوبر من كل عام اقتصاد أكتوبر الارتفاع الكبير الامتحان

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