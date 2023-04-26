الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول الإعلام باليونيسف لـ"القاهرة الإخبارية": أطفال السودان فى خطر

أطفال السودان
أطفال السودان

كشف سليم عويس، مسؤول الإعلام باليونيسف بالشرق الأوسط، عن تفاصيل الهدنة القائمة في السودان، والتي اتُفق عليها بوساطة أمريكية- سعودية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأطفال في السودان يعانون آثارا مدمرة بسبب الاشتباكات.

وأضاف عويس، مسؤول الإعلام باليونيسف بالشرق الأوسط، أن هناك 9 أطفال لقوا مصرعهم خلال المواجهات في السودان.

وتابع: نعمل على إيصال المياه إلى بعض المراكز والمستشفيات بالسودان وتقديم الدعم الصحي لعلاج المصابين.

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