بريطانيا توقف استحواذ "مايكروسوفت" على أكتيفيجن بليزرد

أوقفت السلطات البريطانية، الأربعاء، صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأميركية "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، لاعتبارها أن عملية الشراء هذه تضر بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.

عرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة "بسبب مخاوف من أن تحدث تغييرا في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً، وهو يؤدي إلى الحد من الابتكار وإتاحة خيارات أقل للاعبين في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة"، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة.

وأعلنت "مايكروسوفت" من جهتها أنها ستطعن بالقرار المتعلق بعملية الاستحواذ التي لم تحظَ بعد بموافقة الهيئات الناظمة في أوروبا أو الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.