انطلاق 7 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 5 محافظات.. الجمعة

تنطلق سبع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات “بني سويف – البحر الأحمر – مطروح – الوادي الجديد - الإسماعيلية”، يوم الجمعة المقبل، بواقع -عشرة علماء- لكل قافلة ، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “حق العمل”.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ورعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.