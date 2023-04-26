الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق 7 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 5 محافظات.. الجمعة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

تنطلق سبع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات “بني سويف – البحر الأحمر – مطروح – الوادي الجديد - الإسماعيلية”، يوم الجمعة المقبل، بواقع -عشرة علماء-  لكل قافلة ، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “حق العمل”.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ورعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قوافل مشتركة الأزهر الشريف وزارة الأوقاف الدكتور احمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر

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