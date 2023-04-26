السبت.. محمد صابر عرب يحاضر عن "الثقافة والتنمية" بالمجمع العلمي

يلقي د.محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، عضو مجلس إدارة المجمع العلمي المصري محاضرة بعنوان "الثقافة والتنمية"؛ وذلك في السادسة من مساء السبت المقبل بمقر المجمع في ميدان التحرير.

يأتي ذلك في إطار المحاضرات الشهرية هذا الموسم التي ينظمها المجمع العلمي المصري، وتتناول العديد من القضايا التي تتعلق بالتطور العلمي والثقافي في المجتمع.

ومحمد صابر عرب، هو استاذ تاريخ العرب الحديث، وله العديد من المؤلفات العلمية القيمة، ورأس عددا من المؤسسات الثقافية، قبل أن يشغل منصب وزير الثقافة، وهو عضو في العديد من الهيئات العلمية في مصر وخارجها.

يرأس المجمع العلمي الدكتور فاروق اسماعيل، ويتولي الدكتور محمد الشرنوبي أمين عام المجلس، ويضم المجمع، الذي اسس منذ اكثر من مائتي عام، في عضويته العديد من الرموز العلمية والثقافية في المجتمع المصري في شتى المجالات.

من أبرز مؤلفاته:"«الحركة الوطنية في مصر 1908-1914»، القاهرة. 1984، حادث 4 فبراير 1942 والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، القاهرة 1985، «المدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث». دار الثقافة المصرية - القاهرة 1985، «تاريخ العرب الحديث»، 1989، «الأحزاب المصرية 1922- 1953». مركز الدراسات السياسية – الأهرام 1993، «أربعون عامًا على حرب السويس». مركز الدراسات السياسية الأهرام 1995، «وثائق مصر في القرن العشرين». الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية القاهرة 2002، «موجز تاريخ عمان». سلطنة عمان 1996باللغة الإنجليزية، «الفكر السياسى عند عباس العقاد». الهيئة العامة للكتاب – القاهرة 1993، «أزمة مارس 1954 في الوثائق البريطانية». تحت الطبع، «أوراق الدكتور طه حسين». تحت الطبع، الدين والدولة في الفكر الإباضي.

شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات؛ أبرزها:"مؤتمر «مستقبل الدراسات التاريخية في الوطن العربى» - جامعة الأزهر. القاهرة 1991، ندوة العلاقات المصرية العمانية. مسقط 1990، التراث الحضارى للقدس – الدار البيضاء – المغرب. المغرب 1993، مؤتمر عمان في التاريخ – مسقط. مسقط 1994، مؤتمر محمد على - المجلس الأعلى للثقافة. مصر 1999، مؤتمر أدوات البحث في الأرشيف الفرع العربي للمجلس الدولى للأرشيف. القاهرة 1999، مؤتمر «مستقبل الثقافة العربية» الحرس الوطنى السعودي. الرياض 2000، مؤتمر «ذاكرة العالم» المجلس الدولى للأرشيف. منزانيللو- المكسيك. المكسيك.