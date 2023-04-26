بينهم أطفال.. إصابة 5 فى تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتقديم الإسعافات.