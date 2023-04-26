الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم أطفال.. إصابة 5 فى تصادم بالشرقية

تصادم بين توك توك
تصادم بين توك توك وموتوسيكل

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتقديم الإسعافات.

الشرقية تصادم اصابة اطفال حادث تصادم طريق العلوية - الصالحية قسم الصالحية الجديدة تقديم الإسعافات

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

هل يوم الخميس إجازة رسمية في مصر؟

«الخارجية»: إعادة تمركز البعثة المصرية فى السودان لتتمكن من إجلاء المصريين المتبقين

يبدأ العمل به الجمعة المقبلة.. تعرف على فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

سائق سودانى يروى رحلته الثالثة لـ"الدستور": نقلت 41 راكبًا ألمانيًا لموقف كركر الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى