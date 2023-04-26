إحالة 4 متهمين فى قضية «ولاية السودان الإرهابية» للمفتي

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"، إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو المقبل للحكم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

يذكر أن هذه القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.