محافظ القليوبية يتفقد صوامع القمح بمدينة بنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صومعة بنها على الطريق الزراعي التابع للشركة القابضة للصوامع ومطحن بنها بجوار كلية العلوم التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2023 وذلك بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها.

وتابع المحافظ خلال جولة اليوم أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التموين والجهات المختصة موجها بضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد الأقماح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

وأكد المحافظ أنه تم توريد عدد 4 آلاف طن حتى الآن، حيث تم توريد 240 طن بصوامع مسطرد وتوريد 254 طن بصومعة الهدى، وتوريد 1307 طن بصوامع بنكري الهدى وتوريد 641 طن بصوامع عرب العليقات وتوريد 1296 طن بصوامع مدينة بنها.

وأضاف المحافظ أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهاز إليكتروني لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد أن لا تزيد عن 14%، ويتم إحتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

وخلال جولة اليوم تفقد المحافظ مجمع صوامع بنها والتي تضم 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن بالإضافة إلى تشغيل 200 طن /ساعة بكافة أساليب التخزين، حيث تابع المحافظ العمل الصومعة وعملية استلام القمح، كما تفقد المحافظ غرفة التحكم الإليكترونية التي تقوم بتشغيل مجمع الصوامع بالكامل، حيث وجه المحافظ بالمتابعة الجيدة لعملية الاستلام والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات لحلها فورا.

كما تفقد المحافظ نقطة تجميع القمح بمجمع مطاحن بنها بجوار كلية العلوم، حيث تابع المحافظ أعمال التوريد بالنقطة كما إستمع الهجان إلى عدد من المقترحات لتوسعة نقطة التجميع لتحويلها إلى مجمع صوامع حديثة بطاقة 60 ألف طن .

ووجه «الهجان» رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح..

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40841 فدان تم حصاد 18800 فدان، ودراسة حوالي 8400 فدان حيث بلغت المساحة المنزرعة لمركز بنها 11113 فدان وتم حصاد 4500 فدان فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 وتم حصاد 900 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدان وتم حصاد 5200 فدان، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدان وتم حصاد 2000 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدان، وتم حصاد 1800 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدان وتم حصاد 3500 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدان وتم حصاد 900 فدان .