الأعلى للثقافة يناقش كتاب "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر".. 3 مايو

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة لمناقشة كتاب بعنوان "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" للدكتور محمود نحلة، وتنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس، وذلك في تمام الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الناقد الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والبلاغة - جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من الدكتورة سحر شريف أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب -جامعة الإسكندرية، الدكتورة فاطمه الصعيدي رئيس اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، الدكتور محمد العبد عالم اللغويات، الدكتور محمود نحله أستاذ العلوم اللغوية بجامعة الإسكندرية، الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة نجوى صابر أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب -جامعة الإسكندرية.

وفي سياق آخر؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "البصمة الكربونية وعلاقتها بالبيئة"؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة ويشارك بها: الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتورة أمل أحمد مرسي أستاذ البيئة النباتية - كلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتورة شيماء رمضان عبد الله مدرس بقسم الجغرافيا كلية البنات جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والدكتور طه عبد العظيم أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس.

والبصمة الكربونية هى مجموع جميع الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها) والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي بسبب نشاط ما، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.