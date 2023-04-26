1500 جنيه مكافأة لمدير أوقاف بني سويف لجهوده في صكوك الأضاحي

قررالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه لمدير مديرية أوقاف بني سويف ، متمنيًا له ولزملائه وللمشروع مزيدًا من التوفيق، وذلك نظرًا لجهوده وجهود المديرية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وكونها أول مديرية تحقق أكثر من 300 صك أضاحي حتى تاريخه.



وأوضح وزير الأوقاف أن هذه المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.



وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية يتجاوز إجمالي تحصيل مبيعاتها من صكوك الأضاحي مبيعاتها في العام الماضي قبل يوم 8 من ذي الحجة 1444هــ لمن كان إجمالي تحصيله أكثر من ألف صك، وثلاثة آلاف جنيه لكل مديرية ممن كان إجمالي تحصيلهم أقل من ألف صك، علمًا بأن هذه المكافأة استثنائية وتصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم، ولا علاقة لها بالمكافآت الأخرى المقررة للتحصيل، ولا بمتحصلات الصكوك.

وذلك إضافة إلى مكافأة قدرها 1500 جنيه لمدير كل مديرية (أ) تحقق 800 صك قبل نهاية شوال، وكل مديرية (ب) تحقق 300 صك قبل نهاية شوال.

وأوضحت الوزارة لمن يرغب للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب