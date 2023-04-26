الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

القطاع الصحي السوداني
القطاع الصحي السوداني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو تفصيليًا بعنوان "القطاع الصحي السوداني يئن تحت وطأة الاشتباكات".

وقال الفيديو إنه مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يئن القطاع الصحي تحت وطأة تلك الاشتباكات، ومع تزايد حركة نزوح السودانيين من الخرطوم للهروب من أنفسهم من خطر محقق، جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتوقف سلاسل الإنتاج يبقى تدهور الوضع الصحي في السودان الكارثة الأضخم التي تهدد هذا البلد.

وأعلن الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة الرابعة التي دخلت يومها الثاني هشة والمسارات الآمنة لإيصال الدواء وعلاج المصابين غير واضحة.

وتابع الفيديو: "واستمرارًا لمسلسل تفاقم الأزمة الصحية في بلاد يعاني في الأصل نقصًا في الإمكانات، أكد الهلال الأحمر أن المستشفيات التي تعاني بسبب شح الوقود إلا أن الوضع أصبح كارثيًا، وصيدلية في الخرطوم مغلقة وإمدادات الأدوية تكاد تكون معدومة".

وأشار إلى أن خروج المستشفيات السودانية عن العمل فاقم الأزمة الصحية في السودان، وأصبح الخاسر الأكبر هم أصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا يتلقون العلاج من قبل الأزمة، فضلًا عن مصابي الاشتباكات الذين يتوافدون إلى المستشفيات التي لا تتسع طاقتها لهم.

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