الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": تنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى لتوفير ممرات آمنة حتى معبر أرقين

معبر أرقين
معبر أرقين

قال هشام عبدالتواب موفد فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك استمرارًا لتوافد المواطنين إلى معبر أرقين، من جنسيات مختلفة، أكثرهم الجنسية السودانية، وما زالت الأعداد في تزايد والتسهيلات مستمرة لإنهاء أوراق الوافدين إلى المعبر.

وأضاف هشام عبدالتواب أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع الجهات المعنية والوزارات بين الخارجية المصرية ممثلة في الدولة المصرية والجانب السوداني لتأمين ممرات لمن يتم إجلاؤهم سواء من المصريين أو غير ذلك والنجاح في إجلائهم سواء بالنقل الجوي أو البرى. 

وأشار موفد إكسترا نيوز إلى أن هناك متابعة لدخول الهدنة المتوقعة بين الأطراف السودانية والتي بدأت منذ أمس، والتي حدث فيها بعض الاختراقات وعلى الرغم من ذلك إلا أنها فيها أمل لتسريع وتيرة إجلاء المصريين وهو ما يزيد من التوقعات بتوافد أعداد كبيرة من الحافلات خلال الساعات المقبلة.

72 ساعة الأطراف السودانية الجانبين المصري والسوداني الخارجية المصرية الساعات المقبلة توافد المواطنين هشام عبد التواب

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟