"إكسترا نيوز": تنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى لتوفير ممرات آمنة حتى معبر أرقين

قال هشام عبدالتواب موفد فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك استمرارًا لتوافد المواطنين إلى معبر أرقين، من جنسيات مختلفة، أكثرهم الجنسية السودانية، وما زالت الأعداد في تزايد والتسهيلات مستمرة لإنهاء أوراق الوافدين إلى المعبر.

وأضاف هشام عبدالتواب أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع الجهات المعنية والوزارات بين الخارجية المصرية ممثلة في الدولة المصرية والجانب السوداني لتأمين ممرات لمن يتم إجلاؤهم سواء من المصريين أو غير ذلك والنجاح في إجلائهم سواء بالنقل الجوي أو البرى.

وأشار موفد إكسترا نيوز إلى أن هناك متابعة لدخول الهدنة المتوقعة بين الأطراف السودانية والتي بدأت منذ أمس، والتي حدث فيها بعض الاختراقات وعلى الرغم من ذلك إلا أنها فيها أمل لتسريع وتيرة إجلاء المصريين وهو ما يزيد من التوقعات بتوافد أعداد كبيرة من الحافلات خلال الساعات المقبلة.