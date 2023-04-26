إحالة حارس عقار هتك عرض طفل بالطالبية للجنايات

أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، اليوم الأربعاء، إحالة حارس عقار متهم بهتك عرض طفل في الطالبية إلى محكمة الجنايات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد اتهام حارس عقار "غفير" يدعى "أحمد.ا" بهتك عرض طفل بمنطقة الطالبية، وعقب تقنين الإجراءات وإصدار ابن النيابة العامة نجحت قوة من مباحث القسم بضبط المتهم.

واصدرت النيابة وقتها قرارًا بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 17195 لسنة 2022 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 6016 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عندما ظفر بالمجني عليه أسفل أحد الكباري بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، حتي جذبه عنوة، وحسر عنه ملابسه كاشفا عورته، واعتدى جنسيًا على الطفل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.