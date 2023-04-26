وزيرة الثقافة توجه بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة لقرية شهداء الروضة

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية بقرية شهداء الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن فعاليات المشاركة باحتفالات أعياد تحرير سيناء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ووجهت وزيرة الثقافة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها، وتسيير عدد من قوافل المكتبات المتنقلة للقرية، وتزويد مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية والفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قامت بتنظيم عدد من الرحلات لأبناء قرية شهداء الروضة ضمن المبادرة الرئاسية "أهل مصر" حيث قاموا بزيارة عدد من المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف رحلات "أهل مصر" ليس فقط لأطفال قرية شهداء الروضة بل ستمتد لتشمل كثيرا من قرى شمال سيناء لإكسابهم الوعي بإنجاز ات الوطن، وتعميق قيم الانتماء إليه.

وشهد الوزراء والمحافظين انطلاق ماراثون رياضي أقيم بمضمار مركز شباب شهداء الروضة تحت شعار "الرياضة من أجل التنمية"، وذلك بعد تفقدهم لمجموعة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والمبادرات التنموية المنفذة بمركز شباب شهداء الروضة منها "قيم وحياة- قيمنا من تراثنا- أنت الأغلى- ساند- ازرع شجرة"، كما التقى الحضور بمشايخ قبائل وعواقل محافظة شمال سيناء خاصة مدينة بئر العبد وقرية شهداء الروضة، والذين أعربوا امتنانهم لجهود الدولة المصرية وحرصها على تقديم الخدمات الحياتية المتميزة لأهالي سيناء.

جولة تفقدية

جولة تفقدية

جولة تفقدية