الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال المصابين في تصادم سيارتين بصحراوي الإسكندرية: اختلال عجلة القيادة

تصادم سيارتين بصحراوي
تصادم سيارتين بصحراوي الإسكندرية

تناقش مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، 3 مصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي.

وقال المصابون إن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهم.

كان أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

مصابين طريق إسكندرية عجلة القيادة حادث تصادم سيارتين ملاكي اجهزة الامن غرفة عمليات النجدة

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