الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 5 عاطلين سطوا على سيارة سجائر في المنوفية للجنايات

عاطلين
عاطلين

أحالت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة لبيع السجائر إلى محكمة الجنايات.

وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة للبيع السجائر.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا بضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو على سيارة للبيع السجائر بقرية زاوية لمن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

كان تبلغ لمركز شرطة تلا من مندوب مبيعات ، وسائق بإحدى شركات الدخان بأنه أثناء توقفهما بدائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بـ4 مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاح نارى قاموا بالإستيلاء منهما على مبلغ مالى من داخل السيارة قيادة الثانى ولاذوا بالهرب. 

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى المنوفية والغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجنى عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما فى ذات المكان.

وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه، إيصال سداد قسط قرض باسم أحدهم بأحد البنوك، بندقيتين آليتين، 3 خزينة، فردين محلى ،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، الدراجتين المستخدمتان فـى الواقعة.

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة الجنايات بيع السجائر سيارة نيابة مركز تلا السطو المسلح

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