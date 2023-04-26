الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: إقامة برنامج المنبر الثابت فى 1000 مسجد بجميع المحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت في 1000 مسجد على مستوى جميع محافظات مصر، الثلاثاء، الموافق 2 مايو 2023.

وأضافت الأوقاف، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه، يحمل عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الموضوعات الخاصة بالبرنامج، ستكون حول "الكليات الست ومكانة الوطن منها، وقيمة العمل، وأثر القيم والأخلاق في بناء الدول، وحق الوطن على أبنائه، ونعمة الأمن"، منوهةً إلى أنها ستعلن لاحقًا عن أسماء المساجد التي سيعقد بها البرنامج بكل محافظة.

وزارة الأوقاف المنبر الثابت ألف مسجد مصر الحفاظ على الأوطان

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