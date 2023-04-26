الأسبوع المقبل.. "إعلام البرلمان" تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عقد المجلس لجلساته العامة، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد المقبل، تناقش فيهما طلبي إحاطة الأول للنائبة منى عمر بشأن عدم استغلال وتشغيل سينما ستراند الصيفي بمحافظة الإسكندرية.

أما الطلب الثاني فمقدم من النائبة سارة النحاس بشأن انخفاض مستوى العروض الفنية المقدمة بدار الأوبرا في مدينة الإسكندرية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الإثنين، تناقش فيهما طلبي إحاطة الأول مقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن عدم الانتهاء من أعمال تشيد المتحف الأنوني بمحافظة المنيا والذي بدأ العمل به منذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.

أما الطلب الثاني فمقدم من النائبة سحر سالم بشأن تطوير قصر علي باشا غنيم بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء القادم تناقش فيهما اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب داليا السعدني بشأن إيجاد حل جذري للوضع المتردي التي وصلت إليه جميع المباني ذات الأهمية التاريخية سواء كانت مسجلة كأثر أو لم يتم تسجليها أو كانت ذات طابع وطراز معماري متميز على غرار ما تملكه وزارة الأوقاف.