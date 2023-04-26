الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه أحمد صبحي مدير الحسابات بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط الجهود المبذولة لتعزيز آلية تحصيل الايرادات وترشيد الانفاق، فضلًا عن تكثيف برامج تدريب العاملين في الإدارات الحسابية بالمراكز والأحياء مؤكدًا على وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للانفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الحسابية بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة وخاصة في تطبيق منظومة المرتبات "payroll" وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الايرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

وأشار اللواء عصام سعد أن هذا يأتي لتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بالمشروعات العاجلة التي من اهم اهدافها تنمية البيئة و المجتمع المحيط لها.

استرداد حق الدولة التنمية المستدامة الجهات المعنية الجهود المبذولة الشفافية والنزاهة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات الخدمية والتنموية الوحدات المحلية تحقيق أقصى استفادة تحصيل الإيرادات توفير حياة كريمة للمواطنين خطة التنمية المستدامة كافة الجهات المعنية محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

التحقيق فى تمزيق جسد صيدلى داخل منزله بعين شمس

أسعار الفراخ البيضاء والبط في بورصة الدواجن والشركات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2032

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفرشكر بالقليوبية

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة.. والأهالي: كنا نعيش في جحيم طوال شهر رمضان

محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟